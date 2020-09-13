Итоговая явка на выборах в Татарстане 2020 составила 73,6%

Фото: пресс-служба президента Татарстана

С 10 по 13 сентября жители Татарстана принимали участие в выборах президента республики и представителей в Госдуму. В регионе работали 2 806 избирательных комиссий, в которых ждали более 2,9 миллионов граждан, обладающих правом голоса. Итоговая явка на выборы же составила 73,6% ( 2 169 236 человек).

Заметим, что, по последним данным, самыми активными стали Апаставский, Атнинский и Заинский районы Татарстана, в каждом из которых проголосовали более 89% избирателей.

На входе в участок избиратель сначала вставал на бактерицидный коврик, после чего ему дистанционно измеряли температуру. Тем, кто не имел при себе средства индивидуальной защиты выдавали перчатки и маску. При этом в кабинках не было шторок – тайна голосования обеспечивается социальным дистанцированием.