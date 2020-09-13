В Татарстане нашли живым мужчину, который пропал больше года назад

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Завершились поиски 35-летнего Уланбека Малакаева, который пропал 25 июня 2019 года. Больше года мужчину искали в Самаре и Набережных Челнах. О том, что он найден живым в воскресенье, 13 сентября, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Где мужчина находился все это время, и почему не выходил на связь с близкими, не уточняется.

Заметим, что в Татарстане до сих пор не нашли 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 83-летнюю Мадину Сабирову из Казани.