В выборах главы Чувашии 2020 приняли участие 47% избирателей

Сегодня в Чувашии выбирают главу республики и депутатов Собрания депутатов ряда городов, районов и сельских поселений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным, явка избирателей на выборах главы Чувашии достигла 47%. Об этом журналистам заявил глава ЦИК республики Александр Цветков

Заметим, что ранее наибольшая активность избирателей отмечалась в сельских районах, наименьшая - в городах. Сейчас ситуация похожая.

Напомним, среди кандидатов на должность главы Чувашии Александр Андреев (КПРФ), Сергей Матвеев («Патриоты России»), Олег Николаев (самовыдвижение, врио главы Чувашской Республики), Константин Степанов (ЛДПР) и Николай Степанов (Российская партия пенсионеров за справедливость).