14 сентября в Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 20 м/с

Местами в регионе возможен небольшой дождь. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 14 сентября, в Татарстане прогнозируется сильный ветер порывами до 20 м/с. Об этом местных жителей заранее предупреждает МЧС республики.

По прогнозу регионального Гидрометцентра, 14 числа будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ночью столбики термометров будут колебаться от +7 до +12 градусов, днем - от +12 до +17.

Похожая погода будет и во вторник, 15 сентября. Ночью ожидается от +6 до +11 градусов, днем - от +11 до +16. Вместе с тем возможен дождь и ветер порывами до 17 м/с.