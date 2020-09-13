ЦИК РТ: нарушений закона во время выборов в Татарстане 2020 пока не выявлено

Фото: izbirkom.tatarstan.ru

По последним данным, нарушений закона во время выборов в Татарстане 2020 не выявлено. Об этом журналистам сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.

Однако избиратели жаловались на урны для бюллетеней, которые находились вне поле зрения наблюдателей. Этот момент, по словам Кондратьева, уже исправлен. Также местные жители сообщили о не опломбированной урне, но после рассмотрения жалобы стало понятно, что все дело в ракурсе фотографии.

По данным на 12 часов дня 13 сентября на выборах президента Татарстана 2020 проголосовали 62,3% избирателей.