В больницах Марий Эл с коронавирусом и подозрением на него лежат 365 человек

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 8 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в инфекционных стационарах Марий Эл с коронавирусом и подозрением на него лежат 65 человек. В тяжелом состоянии сейчас находятся 118 из них, в состоянии средней степени тяжести - 246. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 8 пациентов, а в кислородной поддержке нуждаются 162. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщает местный Минздрав.

Заметим, что с начала пандемии в республике выявили 4 484 случая COVID-19. На данный момент 3 987 зараженных выздоровели, а 45 - скончались. За минувшие сутки из инфекционных стационаров Марий Эл выписаны 16 человек. Госпитализированы - 10.