На выборах в Татарстане 2020 проголосовали 62,3% избирателей

Фото: пресс-служба президента Татарстана

По данным на 12 часов дня 13 сентября на выборах президента Татарстана 2020 проголосовали 62,3% избирателей. Об этом журналистам сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

Он также заметил, что в регионе выросла избирательная культура. По словам Кондратьева, избиратели, ровно как и наблюдатели, знают законы.

Напомним, что с 11 по 13 сентября в Татарстане проходят выборы главы республики и депутатов представительных органов муниципальных образований.

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