В Татарстане загорелось 300 квадратных метров поля

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Утро воскресенья, 13 сентября, у МСЧ Татарстана началось с сообщения о горении поля у села Лебедино в Алексеевском районе. Когда пожарные прибыли на место, огнем было захвачено порядка 300 квадратных метров пожнивных остатков и стерни.

Пожар был оперативно локализован, а после - ликвидирован. Никто из людей не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Причины произошедшего устанавливаются, но в МЧС республики напоминают, что виновные в сжигании сухой травы, стерни и пожнивных остатков несут административную ответственность. Так, граждане могут получить штраф до 3 тысяч рублей, должностные лица - до 15 тысяч рублей, предприниматели без юридического лица - 30 тысяч рублей, юридические лица - до 200 тысяч рублей.