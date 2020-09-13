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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принял участие в выборах президента республики 2020

Глава мусульман региона проголосовал в школе №12 на улице Марджани
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана

Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана

В воскресенье, 13 сентября, в выборах президента Татарстана 2020 принял участие муфтий республики Камиль харат Самигуллин. Он проголосовал в казанской школе №12 на улице Шигабутдина Марджани, где расположен избирательный участок №47.

Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана

Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана

Заметим, что ранее в выборах приняли участие действующий глава региона Рустам Минниханов и его жена Гульсина, а также первый президент республики Минтимер Шаймиев.

Заметим, что по последним данным на выборах в Татарстане проголосовали 62,3% избирателей.