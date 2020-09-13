Рустам Минниханов проголосовал на выборах президента Татарстана 2020

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В воскресенье, 13 сентября, действующий президент Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина приняли участие в голосовании на выборах главы республики 2020. Они сделали это на избирательном участке № 42 по адресу улица Карла Маркса, 10 - в здании КАИ.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

- На избирательном участке соблюдены все санитарные требования – на входе в здание всем измеряют температуру, избиратели обрабатывают руки дезинфицирующими средствами, получают средства индивидуальной защиты - маску и перчатки, - замечают в пресс-службе президента Татарстана.

Заметим, что на утро 13 сентября явка на выборах в регионе составила 52%. Свой голос уже отдал первый президент республики, а ныне ее Госсоветник Минтимер Шаймиев.