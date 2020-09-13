Лидером по явке на выборах главы Чувашии 2020 является Яльчикский район

Явка на выборы в Чувашии на утро 13 сентября составила 35,49%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На утро воскресенья, 13 сентября, лидером по явке на выборы главы Чувашии 2020 является Яльчиковский район. Там проголосовали уже более 77% избирателей, заявил журналистам председатель ЦИК республики Александр Цветков. Также среди лидеров Красноармейский и Красночетайский районы, где свой голос уже отдали более 70% жителей.

В городах республики ситуация хуже. На 10.00 в Канаше явка составила всего 26%, в Шумерле - 27%, в Чебоксарах - чуть больше 30%.

Отметим, что явка на выборы в Чувашии по итогам двух дней составила 35,49%.