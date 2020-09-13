В Татарстане коронавирусом заразились еще 23 человека

С начала пандемии в республике зафиксировали 6 835 случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане выявили еще 23 зараженных коронавирусом. Большинство из них - жители Казани (16). Остальные из Альметьевского района (2), Набережных Челнов (1), Бавлинского района (1), Буинского района (1), Лениногорского района (1) и Сабинского района (1) . Два случая завозные, остальные - контактные.

Среди инфицированных один несовершеннолетний, троим - от 18 до 30 лет, восьмерым - от 30 до 50 лет, шестерым - от 50 до 60 лет, еще троим - от 60 до 70 лет, двоим - от 70 до 80 лет. Один из них госпитализирован, 22 - оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формами течения болезни.

С начала пандемии в республике зафиксировали 6 835 случаев COVID-19. Темп ежедневного прироста новых зараженных сейчас составляет 0,4%. По данным местного Минздрава 5 636 зараженных выздоровели, 68 - скончались. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщает немного другие цифры: те же 5 636 выздоровевших, но 38 - скончавшихся.