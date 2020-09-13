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В Чувашии скончались еще двое зараженных коронавирусом. Так, с начала пандемии там зафиксировано 79 летальных случаев инфекции. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Заметим, что, по последним данным, в республике провели более 187,8 тысяч тестов на коронавирус. Это помогло выявить 8 145 больных людей (24 - за последние сутки). Большая их часть - 6 847 - уже выздоровели. На данный момент зараженными остаются 1 219 жителей Чувашии.