В Татарстане в ночном пожаре погибли двое мужчин

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Ночью в субботу, 12 сентября, в деревне Большая Шухата Атнинского района произошла трагедия. Посреди ночи на улице Булгар загорелся жилой дом. Сообщение об этом поступило в МЧС Татарстана в 3.34. Пожарные оперативно выехали на место ЧП.

Когда спасатели прибыли по указанному адресу, горел дом и надворные постройки - всего порядка 90 квадратных метров. Локализовать пожар удалось в 3.55, ликвидировать - спустя еще пять минут. Что стало причиной ЧП теперь предстоит выяснить специалистам.

Известно, что в огне погибли двое мужчин в возрасти 64-х и 63-х лет.