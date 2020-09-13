На выборах в Татарстане 2020 проголосовали уже 52% избирателей

Фото: пресс-служба Центризбиркома Татарстана

По данным Центризбикрома Татарстана на утро воскресенья, 13 сентября, явка на выборах в республике составила уже 52%. Отметим, правом голоса в регионе обладают 2 940 462 жителя.

Среди проголосовавших - первый президент республики, а ныне ее Госсоветник Минтимер Шаймиев. Он проголосовал в избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района.

Напомним, что с 11 по 13 сентября в Татарстане проходят выборы главы республики и депутатов представительных органов муниципальных образований.