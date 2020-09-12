Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

12 сентября явка на выборах в Татарстане 2020 составила почти 50%

Центризбирком республики пока не зафиксировал серьезных нарушений
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий
Центризбирком Татарстана подвел предварительные итоги второго дня досрочного голосования.

Центризбирком Татарстана подвел предварительные итоги второго дня досрочного голосования.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев подвел предварительные итоги голосования 12 сентября 2020 года. Так, по его данным, на 18.00 в республике свой выбор на участках сделали 49,7%.

Также Кондратьев сообщил, что на некоторых придомовых территориях избиратели не могли найти мобильные участки, под которые были оборудованы автобусы. Оказалось, что из-за припаркованных машин транспорту под голосование просто не было места для стоянки или возможности проехать. Так, что где-то автобусы начинали принимать избирателей с опозданием, а где-то так и не смогли начать свою работу. Отметим, что мобильные избирательные участки на придомовых территориях работали только два дня – с 11 по 12 сентября. В единый День голосования – 13 сентября, желающих сделать свой выбор будут принимать только в стационарных избирательных участках с 8.00 до 20.00.