12 сентября явка на выборах в Татарстане 2020 составила почти 50%

Центризбирком Татарстана подвел предварительные итоги второго дня досрочного голосования. Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев подвел предварительные итоги голосования 12 сентября 2020 года. Так, по его данным, на 18.00 в республике свой выбор на участках сделали 49,7%.

Также Кондратьев сообщил, что на некоторых придомовых территориях избиратели не могли найти мобильные участки, под которые были оборудованы автобусы. Оказалось, что из-за припаркованных машин транспорту под голосование просто не было места для стоянки или возможности проехать. Так, что где-то автобусы начинали принимать избирателей с опозданием, а где-то так и не смогли начать свою работу. Отметим, что мобильные избирательные участки на придомовых территориях работали только два дня – с 11 по 12 сентября. В единый День голосования – 13 сентября, желающих сделать свой выбор будут принимать только в стационарных избирательных участках с 8.00 до 20.00.