В Марий Эл скончался еще один пациент с коронавирусом

Кроме того, за прошедшие сутки в Марий Эл диагноз COVID-19 подтвердился еще у 21 человека. Фото: Александр ГЛУЗ

12 сентября 2020 года, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в Марий Эл зарегистрирована смерть еще одного зараженного инфекцией. Так, с начала пандемии в регионе от коронавируса уже скончались 45 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки в Марий Эл диагноз COVID-19 подтвердился еще у 21 человека. Всего же его в республике ставили в 4 465 случаях, 3 981 человек смог выздороветь.

Тем временем, местные власти решили снять ограничение на продажу спиртного в регионе. Если раньше из-за угрозы распространения коронавируса его можно было купить только с 14.00 до 18.00, то теперь появилась возможность сделать это с 10.00 до 22.00.