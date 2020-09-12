Из-за обрушения стены здания в Адмиралтейской слободе Казани прокуратура начала проверку

Фото: прокуратура Татарстана

На место обрушения стены здания предприятия «Сантехприбор» выехал прокурор Кировского района Эльдар Сабиров.

- Надзорное ведомство даст оценку действиям собственника здания в части обеспечения сохранности объекта и безопасности его эксплуатации. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, стена двухэтажного здания, которое относится к памятникам архитектуры, на улице Клары Цеткин обрушилась на дорогу утром в субботу, 12 сентября. Строение давно уже не используется. Обломки стены попали на проезжую часть. Никто не погиб и не пострадал. Площадь обрушения составила 180 квадратных метров. Причина происшествия устанавливается. Ранее в здании уже происходило частичное обрушение кровли.