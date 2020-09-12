12 сентября 2020 года стало известно еще об одной смерти пациента с COVID-19

Всего с начала пандемии в Чувашии выявлено 8 121 случай заболевания COVID-19, из них в 6 844 пациенты смогли выздороветь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в Чувашии была зарегистрирован еще одна смерть пациента от коронавируса. Число летальных случаев от инфекции в регионе достигло 77.
Также за последние сутки диагноз: коронавирус, подтвердился еще у 25 человек. Всего с начала пандемии в Чувашии выявлено 8 121 случай заболевания COVID-19, из них в 6 844 пациенты смогли выздороветь.
Отметим, что в регионе разрешили возобновить работу кинотеатров, театров, концертных и культурно-досуговых учреждений. Правда, с соблюдением определенных условий.