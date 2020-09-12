В Татарстане пожарные смогли найти заблудившихся в лесу женщин

Фото: МЧС Татарстана

11 сентября в единую диспетчерскую службу Бугульминского района по системе «112» поступило сообщение от заблудившихся лесу двух женщин.

Они приехали на своей машине собирать дикоросы в районе Ключевского сельского поселения. 38-ми и 37-ми летние женщины пошли в лес от села Чирково в сторону деревни Акшуат, но заблудились.

На их поиски выдвинулись спасатели, полицейские, кинолога с собакой, лесничие и пожарные. Именно последним удалось обнаружить заблудившихся женщин на одной из просек в пяти километрах от оставленного ими автомобиля. С найденными было все в порядке, они были одеты по погоде и от медицинской помощи отказались. Сообщили в МЧС Татарстана.