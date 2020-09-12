В Казани в ДТП с двумя иномарками и автобусом пострадали три человека

Все пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Поздно вечером 11 сентября – в 22.40, на улице Чистопольская 46-летний водитель автомобиля «Мерседес» начал поворачивать налево, когда на светофоре загорелся зеленый. Но при этом в нарушении правил мужчина не уступил дорогу другому авто - «Ситроен». Последним управлял 31-летний мужчина, у которого сотрудники ГИБДД потом выявили признаки алкогольного опьянения.

В результате столкновения «Ситроен» отбросило на автобус, который в это время на остановке «ул. Абсалямова» высаживал пассажиров.

- Пострадали 34-х и 33-х летние пассажиры «Ситроен», а также 30-летний пассажир «Мерседеса», - сообщили в МВД Татарстана.

Все пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу.