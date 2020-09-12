Деньги уже начали получать те, кто одними из первых подписали соглашения о переуступке. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает Республиканский фонд поддержки (РФП), в Татарстане стартовал 7 этап выплат пострадавшим вкладчикам рухнувших банков. Они получат по 300 тысяч рублей. Эти деньги уже начали получать те, кто одними из первых подписали соглашения о переуступке.

- После получения уведомления от ГК «АСВ» (Агентство по страхованию вкладов – Ред.), поддержка была перечислена в самые короткие сроки. Напомним, что запросы выписок из реестра отправляются конкурсному управляющему в порядке очередности подачи заявления в РФП, - гласит официальное сообщение Республиканского фонда поддержки.

Там также уточняют, что ветеранам Великой отечественной войны, потерявшим деньги из-за рухнувших банков, средства вернут в полном объеме, также дополнительную поддержку получат и труженики тыла.