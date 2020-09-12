В Казани стена дома рухнула на дорогу

Фото: МЧС Татарстана

Утром 12 сентября в столице Татарстана по системе «112» в экстренные службы поступило сообщение о том, что по адресу улица Клары Цеткин, 23 напротив автозаправочной станции произошло частичное обрушение стены двухэтажного здания. Ее обломки упали на проезжую часть.

Фото: МЧС Татарстана

- Здание не эксплуатируется. Площадь обрушения составила 180 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается. Для его ликвидации привлекалось 8 единиц техники и 31 человек, - сообщили в МЧС Татарстана.

Известно, что ранее в этом же здании так же частично обрушилась и крыша.