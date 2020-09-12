На 12 сентября 2020 года в Татарстане выявили 25 новых случаев COVID-19

Фото: пресс-служба президента Татарстана

По данным Минздрава Татарстана на 12 сентября, в регионе было выявлено 25 новых случаев COVID-19. 2 из них это завозные, а 23 – контактные. В связи заражением коронавируса за последние сутки госпитализация понадобилась лишь 4 пациентам, остальные – 21 человек, получают лечение на дому. Большинство новых заболевших – 19 пациентов, из Казани.

Отметим, что по-прежнему чаще всего COVID-19 в Татарстане заражаются люди в возрасте от 30 до 50 лет – 7 случаев за сутки. По сегодняшним данным, к ним приблизились представители возрастной группы от 18 до 30 лет – 6 случаев за сутки.

Итого с начала пандемии коронавирус в Татарстане был выявлен у 6 812 человек, из которых выздоровело 5 618 пациентов, а 68 скончались.