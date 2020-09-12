На выборах в Татарстане 2020 явка в первый день составила 27,58%

Свой выбор сделали 810 535 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным Центризбикрома Татарстана 11 сентября явка на выборах в республике составила 27,58% - избирательные участки посетили и сделали свой выбор 810 535 человек. Отметим, по последним данным, правом голоса сейчас в регионе обладают 2 940 462 жителя.

Как заявил председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев, голосование идет в штатном режиме. По данным правоохранительных органов, серьезных происшествий в ходе выборов не зарегистрировано. Также не было зафиксировано ни одного инцидента связанных со здоровьем избирателей на участках.