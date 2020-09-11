11 сентября матч «Ак Барс» - «Йокерит» отменили из-за COVID-19

Фото: ak-bars.ru

Вечером 11 сентября в Хельсинки (Финляндия) в рамках регулярного чемпионата КХЛ должна была состоятся игра местного клуба «Йокерит» и казанского «Ак Барса». Но матч перенесли на неопределенное время из-за COVID-19

- 9 сентября 2020 года «Йокерит» проводил в Хельсинки матч против «Нефтехимика», у семи представителей которого были выявлены первично положительные результаты после прохождения обязательных экспресс-тестов на SARS-CoV-2. Позднее из них подтвердилось четыре случая, - объясняет пресс-служба «Ак Барса».

Финские игроки попали в контактную группу, поэтому вынуждены были уйти на 14-дневный карантин.