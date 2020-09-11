В Йошкар-Оле 14-летний школьник обчистил чужой банковский счет

Мальчика довольно скоро вычислили полицейские.

Как полагает следствие, 14 августа этого года в столице Марий Эл местная жительница потеряла свою сумочку. Ее случайно и нашел 14-летний школьник. Мальчик вытащил из нее банковскую карту и пошел по магазинам. «Погулял» подросток изрядно. Его шопинг обошелся хозяйке карты более чем в 14 тысяч рублей.

В итоге школьник попался полицейским и, несмотря на его столь юный возраст, в отношении мальчика все-таки возбудили уголовное дело по статье «кража с банковского счета».

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.