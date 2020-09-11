Минздрав Татарстана: в республике зарегистрирован еще один летальный исход от COVID-19

Состояние пациентки усугубляло обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня, 11 сентября, стало известно об еще одной смерти от COVID-19. Как сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана, 88-летнюю пациентку доставили в инфекционное отделение Альметьевской Центральной районной больницы.

У пожилой женщины диагностировали внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию. Несмотря на все предпринятые врачами меры, состояние пациентки ухудшалось из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний. В итоге женщина скончалась. Патологоанатомическая экспертиза показала, что у нее был коронавирус.

Отметим, что в Татарстан это уже 68 пациент, который скончался от COVID-19. Всего с начала пандемии в республике было выявлено 6 787 зараженных. 5 602 из них смогли вылечиться.