Казанская телебашня на несколько дней окрасится в цвета флага Татарстана

Фото: digital.tatarstan.ru

С 11 по 13 сентября казанская телебашня окрасится в цвета флага Татарстана. Сделают это в честь выборов президента республики и депутатов представительных органов власти муниципальных образований. Сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана.

Телебашню окрасят с помощью тысячи светодиодов и десятков прожекторов, управляемых компьютером. Всего будет использовано более 3 километров гирлянд. Отметим, высота казанской телебашни равна 180 метрам.