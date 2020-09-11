«Родственные связи» и «экстрасенсы»: в Татарстане новый всплеск мошенничеств

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Так, в полицию Казани обратилась 82-летняя горожанка. Она сообщила, что ее обманули «экстрасенсы». Две незнакомки остановили пожилую женщину на улице и заявили, что на ней лежит «порча» и предложили помочь снять. Для этого нужны было «очистить» все деньги пенсионерки. Та поверила и передала «экстрасенсам» для обряда 90 тысяч рублей. Те туго завернули банкноты в пакет и сказали держать его под подушкой в течении 40 дней и тогда все невзгоды пройдут. Придя домой женщина засомневалась и открыла пакет, где вместо денег обнаружила бумажные салфетки.

- Не поддавайтесь уговорам незнакомцев «снять порчу» или «сглаз», даже если они предлагают вам продемонстрировать свои способности. Эти люди во всех случаях мошенники, - в очередной раз предупреждают в МВД Татарстана.

Также в последнее время вновь начали проявляться и аферисты другого пошиба. Особенно это заметно в Чистополе. Так, там ночью 82-летней женщине якобы позвонил ее сын и сообщил, что попал в ДТП. Нужны были деньги, чтобы решить эту проблему. Испугавшись, пенсионерка передала приехавшему таксисту 190 тысяч рублей. Последний, по его словам, выполнял заказ, а деньги, как ему и указали, перечислил на два абонентских номера.

На следующие сутки подобным образом мошенники обманули и 78-летнюю пенсионерку. Правда, в этот раз неизвестный прикинулся внуком, а не сыном. На указанный им номер телефона женщина перевела 80 тысяч рублей.

- Установлено что в обоих случаях абонентские номера зарегистрированы в Свердловской области. Чтобы не стать жертвой таких мошенников, нужно прекращать с ними разговор и самим перезванивать родственнику, который, якобы попал в беду, - рекомендуют в МВД Татарстана.