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Экс-зам главы Минспорта Чувашии Алексей Яковлев за отсутствие инвентаря получил 5,5 лет колонии

Речь идет об ущербе бюджету на более чем 46 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Данный приговор пока еще не вступил в свою законную силу.

Данный приговор пока еще не вступил в свою законную силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Желание создать видимость благополучия на вверенном ему участке работы привело Яковлева к реальному лишению свободы. В Чебоксарах суд признал бывшего замминистра виновным по двум уголовным статьям: «служебный подлог» и «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Экс-чиновника приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Также его лишили права занимать определенные должности сроком на 3 года.

- Приговор суда еще не вступил в законную силу, - уточнили при этом в следственном комитете Чувашии.

Было доказано, в 2016 году к тогда еще зам главы Минспорта Чувашии Яковлеву предоставили поддельные документы от ООО «Алза», которое должно было по госконтракту поставить спортинвентарь и оборудование для биатлонного центра. Но этого не было сделано. Руководитель фирмы Сергей Лаврентьев убедил Яковлева, что у организации сейчас некоторые финансовые затруднения, и попросил еще немного времени на исполнения обязательств. Замминистра согласился ради того, чтобы на вверенном ему участке все якобы было хорошо. Вот только обещанный инвентарь и оборудование так и не поставили. Зато на счет ООО «Алза» исправно поступило более 46 миллионов бюджетных рублей.

К слову, сам Лаврентьев был также осужден на 8 лет колонии общего режима, в том числе и за мошенничество в сфере долевого строительства. Дом так и не был возведен. Дольщикам был причинен ущерб на сумму более 128,5 миллиона рублей.

Криминал