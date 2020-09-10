Житель Татарстана за изнасилование своей дочери приговорен к 20 годам колонии

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В Нижнекамске суд признал 40-летнего местного жителя виновным в изнасиловании несовершеннолетней.

Как было доказано, с декабря 2018 по март 2019 годов мужчина насиловал свою 16-летнюю дочь. Делал он это по пьяни и когда жены не было дома. В один из моментов мать узнала от дочери, что делал с ней отец и поспешила сообщить об этом в полицию. Мужчину задержали.

- В итоге суд приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.