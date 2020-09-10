В Казани водителя эвакуатора арестовали по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки

Ребенка вернули домой только на следующее утро. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

32-летний водитель эвакуатора ГБУ «БДД» стал главным и единственным фигурантом уголовного дела об изнасиловании 13-летней девочки. Суд уже удовлетворил ходатайство следствия и отправил мужчину под арест на два месяца.

Как сообщает представитель потерпевшей стороны, юрист Игорь Шолохов, сотрудничающий с «Зоной права», все произошло 29 августа 2020 года.

В тот вечер, по словам потерпевшей девочки, на парковке возле здания ГИБДД мужчина в спецовке с надписью: «ОГИБДД» помог ей отогнать стаю собак. После чего школьница согласилась на то, чтобы ее подвезли домой.

Но, по версии следствия, мужчина увез ее в поселок Мирный и изнасиловал там. Лишь утром 30 августа он действительно привез ребенка домой.

- Подозреваемый не имеет отношения к правоохранительным органам. Сотрудники службы эвакуации не носят форму с надписью: «ОГИБДД», - в свою очередь уже успели пояснить в МВД Татарстана.