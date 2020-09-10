Названы наилучшие и наихудшие для жизни районы Ульяновской области

Среди аутсайдеров оказался и Сенгилеевский район. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ульяновской области выявили муниципалитеты с высоким уровнем социально-экономического развития по итогам первых шести месяцев 2020 года. В число лучших вошли Сурский, Чердаклинский, Новомалыклинский, Ульяновский районы. Пятое место рейтинга заняли Новоспасский и Мелекесский районы.

Отметим, что годом ранее одними из первых в области были Инзенский район и Ульяновск, опустившиеся на 12 и 10 места соответственно. Правда, главными аудсайдерами рейтинга сейчас являются Старокулаткинский, Сенгилеевский, Барышский и Базарносызганский районы, а также Димитровград.

- Особые опасения вызывает город Димитровград, который занял 20 место. Ключевую роль сыграло перемещение города на последнее место по задолженности перед субъектами предпринимательства и по уровню выполнения плана по снижению неформальной занятости. Также муниципалитет находится в числе аутсайдеров по темпам снижения оборота организаций, объёма доходов бюджета по специальным налоговым режимам и поступлений НДФЛ, уровню преступности и уровню безработицы, — отмечает гендиректор Центра стратегических исследований региона Олег Асмус.

Специалисты отмечают, что ключевыми проблемами большинства районов остаются рост безработицы, а также снижение оборотов предприятий и инвестиций в основной капитал.