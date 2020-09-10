Татарстан и Минспорта России договорились взаимодействовать в части развития физкультуры и спорта

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В четверг, 10 сентября, в Доме правительства Татарстана встретились глава республики Рустам Минниханов, министр спорта России Олег Матыцин и президент футбольного союза страны Александр Дюков. Стороны обсудили вопросы развития спорта в регионе.

Также на встрече был подписаны ряд соглашений, среди который договоренность о взаимодействии в части развития спорта и физкультуры и уговор о сотрудничестве в сфере развития футбола.

Минниханов вручил Матыцину и Дюкову медали “100 лет образования ТАССР” за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана. Глава Минспорта, в свою очередь, преподнес президенту республики медаль Николая Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта.

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