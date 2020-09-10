Экс-зам главы Минздрава Чувашии Дубов стал главврачом психиатрической больницы

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Накануне стало известно, что замглавы Минздрава Чувашии Владимир Дубов освобожден от должности. Без работы он просидел недолго и уже сегодня, 10 сентября, был представлен коллективу республиканской психиатрической больницы в качестве нового главврача.

- Желаю удачи на новой должности, - написал на своей странице в соцсети министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Заметим, что Дубов был замглавы ведомства по медицинской части последние два года - с июля 2018. До того он 2,5 года возглавлял Чебоксарскую районную больницу и полгода - Новочебоксарскую городскую больницу.