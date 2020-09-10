Главой управления по делам молодежи Набережных Челнов стал Айзат Махмутов

Фото: nabchelny.ru

Стало известно, что управление по делам молодежи Набережных Челнов возглавил Айзат Махмутов. Об этом мэр города Наиль Магдеев сообщил на проектной сессии “Наш район – образ будущего”, которая состоялась в молодежном центре “Нур”.

Известно, что Айзат Махумтов, некогда простой учитель географии и биологии, до нового назначения был директором гимназии №29. Во время его работы качество знаний учащихся там повысилось с 64% до 80%, а доля учителей с высшей квалификационной категорией - с 28% до 38,8%.