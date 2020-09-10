10 сентября 2020 года на 72-м году жизни после продолжительной болезни скончался Хамидуллин Ильдар Зияевич

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Коллективы ЗАО «ТАОР», АО «ТатИнвестПроект», ЗАО «Татхимэнергогаз» выражают глубочайшее соболезнование и искреннее сочувствие родным и близким в связи с тяжелейшей утратой.

Хамидуллин Ильдар Зияевич запомнится всем нам волевым, добрым, сильным и справедливым, способным принимать важные и дальновидные решения руководителем. Заслуженный работник газовой промышленности.

Родился 10 апреля 1949 года в селе Старокутлумбетьево Матвеевского района Оренбургской области.

В 1972 году окончил КХТИ. С 1972 по 2002 годы работал в ОренбургГазпром. С 1985 по 1987 годы был главным специалистом по технике безопасности газового завода в Афганистане. В экономически сложный период 90-х годов стал инициатором и принимал активное участие в процессах экономической интеграции Оренбургской области и Татарстана.

Любящий семьянин, многодетный отец и дедушка. Воспитал двух кандидатов экономических наук и доктора юридических наук.