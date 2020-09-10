Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Чебоксарах у школы №22 установят памятник вертолету за 2,3 миллиона рублей

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 21 сентября.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 21 сентября.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что у школы №22 имени Гаврилова в Чебоксарах собираются установить памятник вертолету МИ-8. На это готовы потратить порядка 2,3 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик кроме всего прочего должен будет благоустроить территорию, установить информационный стенд, а также сделать водоотвод.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 21 сентября. Работы он должен будет завершить спустя 30 дней после подписания контракта.