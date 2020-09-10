В Чебоксарах у школы №22 установят памятник вертолету за 2,3 миллиона рублей

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 21 сентября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что у школы №22 имени Гаврилова в Чебоксарах собираются установить памятник вертолету МИ-8. На это готовы потратить порядка 2,3 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик кроме всего прочего должен будет благоустроить территорию, установить информационный стенд, а также сделать водоотвод.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 21 сентября. Работы он должен будет завершить спустя 30 дней после подписания контракта.