В Казань привезли 23 новых пассажирских автобуса "НефАЗ"

Фото: kzn.ru

В четверг, 10 сентября, автотранспортный парк Казани пополнился 23 новыми пассажирскими автобусами “НефАЗ”. До конца года на городские маршруты должны выйти в общей сложности 53 подобных машин на газомоторном топливе.

Прибывшие же 23 “НефАЗа” будут ходит по маршруту №36 «Вещевой рынок – Осиново». Будущие 30 - выйдут на маршрут №45 «Ферма-2 – Су Анасы». Срок годности машин - не менее 10 лет, а их максимальная пассажировместимость - 108 человек.

Фото: kzn.ru

Заметим, что в новых автобусах предусмотрены откидные аппарели для инвалидов, системы принудительного наклона кузова и кнопки связи с водителем. Кроме того, все “НефАЗы” оснащены камерами видеонаблюдения.