Житель Татарстана, который удочерил 8-ленюю девочку и надругался над ней, получил 14 лет колонии

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В Азнакаевском районе суд признал 38-летнего местного жителя виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенными над детьми, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию одного из них.

Было установлено, что с 2015 по 2019 года мужчина надругался над 12 летним сыном своей сожительницы, а также показывал ему порнофильмы. Кроме того, с 2017 по 2019 он подвергал секс-насилию и 8-летнюю сестру мальчика, которую, к слову, удочерил.

- Свою вину мужчина так и не признал. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.