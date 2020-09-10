С 11 сентября в Казани изменятся схемы движения ряда автобусов, которые ходят по улице Кошевого

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С этой пятницы, 11 сентября, в Казани изменятся схемы движения ряда автобусов, которые ходят по улице Кошевого. Дело в том, что там идет реконструкция тепловода, из-за чего полностью закрыта проезжая часть.

Так, автобусы №№ 37, 42, 78, 89, 92с, 93 будут ходить прямо по улице Трамвайная — местный проезд — улица Кошевого, а далее по привычным маршрутам.

При этом, автобусы №№ 37, 40, 42, 92с будут возвращаться обратно по улицам Дементьева, Тэцевская и Копылова. А автобусы №№ 6, 18 и 60 в обоих направлениях будут следовать по улицам Дементьева, Тэцевская, Копылова, далее по маршрутам.