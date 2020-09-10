В Ульяновске может появиться памятник чувашскому алфавиту

Правительство региона ежегодно выделяет деньги на поддержку национально-культурных организаций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представители Чувашской национально-культурной автономии встретились с главой Ульяновской области Сергеем Морозовым. В ходе разговора они предложили установить в Ульяновске памятник чувашскому алфавиту а территории Симбирской чувашской школы. Мероприятие предлагается приурочить к 150-летию чувашской письменности.

Заметим, что правительство региона ежегодно выделяет деньги на поддержку национально-культурных организаций. Сейчас, например, идет процесс установки бюста выдающегося чувашского просветителя и гуманиста Ивана Яковлева в Ульяновске, а в 2021 году планируется провести Всероссийский сельский Акатуй на территории села Большое Нагаткино в городе.