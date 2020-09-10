В Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом

Индекс распространения COVID-19 в республике находится на уровне единицы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Чувашии третий день подряд выявляются летальные случаи коронавируса. В четверг, 10 сентября, стало известно, что там скончался еще один - 76-й - зараженный. Об этом сообщил местный Минздрав.

По последним данным местного Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе провели 183 323 теста на COVID-19. Таким образом удалось выявить уже 8 070 зараженных человек, в том числе 27 - за последние сутки. На данный момент 6 703 инфицированных уже выздоровели.

Индекс распространения коронавируса в Чувашии находится на уровне единицы.