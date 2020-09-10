В Татарстане в пожаре в садовом товариществе погибли мужчина с женщиной

Фото: МЧС Татарстана

В эту среду поздно вечером – в 22.41, пожарные получили сообщение о возгорания маленького садового домика в СНТ «Волжанка» поселка Нижние Вязовые Зеленодольского района.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то садовый домик уже горел открытым огнем. Его локализовали и обнаружили тело неизвестного мужчины. Когда же пожарные уже полностью потушили огонь, они нашил еще одно тело, которое принадлежало женщине.

- Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.