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В Татарстане в пожаре в садовом товариществе погибли мужчина с женщиной

Причины пожара устанавливаются
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

В эту среду поздно вечером – в 22.41, пожарные получили сообщение о возгорания маленького садового домика в СНТ «Волжанка» поселка Нижние Вязовые Зеленодольского района.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то садовый домик уже горел открытым огнем. Его локализовали и обнаружили тело неизвестного мужчины. Когда же пожарные уже полностью потушили огонь, они нашил еще одно тело, которое принадлежало женщине.

- Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

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