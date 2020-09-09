Выселение иностранных студентов из общежития в Набережных Челнах было признано незаконным

В нарушении закона вуз составлял договора со студентами на жилье только на один год. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Филиал КФУ в Набережных Челнах нарушил права иностранных студентов из Туркменистана, выселив из общежития, посчитала прокуратура города во время проверки.

Напомним, в конце августа этим учащимся заявили, что в общежитии для них мест нет. Возмущенные тем что лишились положенного им жилья, а в связи с этим и законной регистрации в России, иностранные студенты вышли на пикет.

В последствии прокуратурой было установлено, что вуз пошел на выселение из-за ремонта в одном из блоков общежития. Количество мест в нем сократилось с 1 510 до 1 050. Вместе с тем с началом нового учебного года из этого числа филиал КФУ должен был отдать первокурсникам 500 мест. А чтобы расселить оставшихся на улице иностранных учащихся у вуза своего оборотного жилого фонда нет.

- По закону жилые помещения предоставляются студентам на весь период обучения. Таким образом, при заключении договоров найма жилого помещения на один год администрация вуза нарушает права и законные интересы студентов, лишая их возможности пользования общежитием во время обучения. В случае с иностранными студентами также создаются условия для нарушения миграционного законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Надзорный орган уже внес в адрес ректора КФУ представление об устранении выявленных нарушений.

В свою очередь ремонт в том самом общежитии должен закончится 25 сентября этого года. В результате чего появится еще 450 дополнительных мест. Но их все равно не хватит на всех иностранных студентов. Помочь им предложило руководство Набережночелнинского политехнического колледжа, предоставив 50 мест в своем общежитии.