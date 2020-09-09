Судебный пристав в Марий Эл составлял фиктивные документы, на основании которых 10 жителей Йошкар-Олы оказались должны выплачивать штрафы

Telegram-канал «Итиль» публикует новость о том, что судебный пристав в Марий Эл составлял фиктивные документы (объяснения, извещения, протоколы), на основании которых 10 жителей Йошкар-Олы оказались должны выплачивать штрафы за воспрепятствование деятельности судебного пристава. При этом правонарушений они не совершали.

31-летний сотрудник службы судебных приставов решил таким простым способом улучшить показатель своей работы. Материалы уголовного дела составили пять томов.

Свою вину подсудимый признал полностью. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и запретил ему занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления в течение 2 лет и 10 месяцев.