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Происшествия

Житель Чувашии “из-за плохого настроения” ограбил незнакомку, а после сам пришел в полицию

Уголовное дело на него, правда, все равно возбудили
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Сумку со всем ее содержимым злоумышленник вернул, но и это не спасло его от ответственности.

Сумку со всем ее содержимым злоумышленник вернул, но и это не спасло его от ответственности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 8 сентября, в 17.30 у остановки “Агрегатный завод” в Чебоксарах неизвестный отобрал у женщины сумку с деньгами и документами. С места происшествия мужчина скрылся. Однако не успела пострадавшая прийти в полицию, ее обидчик сам успел сдаться стражам порядка.

41-летний житель Ядринского района Чувашии пришел в отделение полиции с другом. Он признался, что напал на женщину из-за плохого настроения. Сумку со всем ее содержимым злоумышленник вернул, но это не спасло его от ответственности.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", - сообщают в пресс-службе МВД Чувашии.

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