Житель Чувашии “из-за плохого настроения” ограбил незнакомку, а после сам пришел в полицию

Сумку со всем ее содержимым злоумышленник вернул, но и это не спасло его от ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 8 сентября, в 17.30 у остановки “Агрегатный завод” в Чебоксарах неизвестный отобрал у женщины сумку с деньгами и документами. С места происшествия мужчина скрылся. Однако не успела пострадавшая прийти в полицию, ее обидчик сам успел сдаться стражам порядка.

41-летний житель Ядринского района Чувашии пришел в отделение полиции с другом. Он признался, что напал на женщину из-за плохого настроения. Сумку со всем ее содержимым злоумышленник вернул, но это не спасло его от ответственности.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", - сообщают в пресс-службе МВД Чувашии.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, а также читайте наш telegram-канал, в котором мы оперативно публикуем самые интересные новости.