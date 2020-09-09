В Роспотребнадзоре Татарстана опровергли информацию о справках при пропуске одного учебного дня

Справка необходима только в том случаи, если ребенок болел некоторое время или находился в контакте с зараженным коронавирусом. Фото: Татьяна Коркина

В Татарстане родители стали получать сообщения о том, что необходимо предъявлять медицинские справки даже в том случаи, когда ребенок пропускает один день в школе или детском саду. В Роспотребнадзоре республики эту информацию опровергли, заявив, что подобных требований не вводилось.

Зам руководителя управления Любовь Авдонина на очередной пресс-конференции заметила, что справка необходима только в том случаи, если ребенок болел некоторое время, не посещал детский сад в течение пяти и более дней или находился в контакте с зараженным коронавирусом. В противных случаях достаточно записки от родителей.