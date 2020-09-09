В Чистопольском районе Татарстана загорелся школьный автобус с детьми

По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром 9 сентября в Чистопольском районе после того, как школьный автобус забрал детей из деревень Средний и Малый Толкиш, он загорелся. Инцидент произошел уже в пути. Водитель остановил автобус, и дети смогли сами выйти из него. Возгорание было потушено. По предварительным данным, никто не пострадал.

- В школьном автобусе ПАЗ находились 18 человек, из них 16 детей. Ехали в деревню Фиков Колок, чтобы забрать еще двух детей. Далее должны были направиться в школу села Александровка. В движении загорелся моторный отсек, совмещенный с кабиной водителя. Водитель и сопровождающий учитель среагировали оперативно и провели эвакуацию детей и тушение подручными средствами. Предварительная причина возгорания - неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Отдел образования оперативно предоставил для перевозки школьников машину Фиат Дукато, - уточнили в МЧС Татарстана.

По данному факту начата прокурорская и доследственная проверка.

- Будет дана правовая оценка действиям руководства предприятия-перевозчика, ответственных за безопасность перевозки детей, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

По итогам проверки также будет принято решение возбуждать или не возбуждать уголовное дело по факту возгорания автобуса.